Завтра в Китае откроют 3 новых украинских визовых центра

КИЕВ. 14 января. УНН. С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину в Китайской Народной Республике открыли три визовые центры Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в КНР и в Монголии (по совместительству), передает УНН.

"С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину Посольство Украины в Китайской Народной Республике открыло Визовые центры (ВЦ). Данные центры, расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, начнут свою работу 15 января 2018 ", - говорится в сообщении.

Учитывая значительное количество путешествующих из Китая в Украину, новые центры имеют целью эффективно и профессионально справиться с растущим спросом на визы среди граждан, говорится в сообщении.

"Открытие ВЦ в Китае улучшит предоставление услуг в процессе получения визы", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в восьми странах мира 15 января начнут работу 10 украинских визовых центров, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.