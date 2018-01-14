Из столичного вокзала отправился ретропоезд

КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня с столичного Центрального железнодорожного вокзала отправился поезд на паровой тяге, передает корреспондент.

С платформы "Киев-Пассажирский" на обзорную экскурсию по городу отправился паровоз Эр 787-46. Эта модель была разработана в 30-х годах прошлого века. Паровоз работает на тепловой тяге, которую получают за счет сгорания угля.

Перед отправлением пассажиры смогли увидеть большое количество пар, который выходит из дымохода и из под колес паровоза. Также отправления поезда сопровождалось громким сигналом клаксона.

К паровозу были прикреплены 4 пассажирских вагоны с сидячими местами и вагон-ресторан. Поезд проехал кольцом через Петровку, Дарницу, Выдубичи.

Экскурсия длилась два с половиной часа. За это время пассажиры могли полюбоваться склонами Днепра, проехать через грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо города и посетили депо Киев-Московский, которое в прошлом было основным для грузовых паровозов.