Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 14 января 2018 18:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Из столичного вокзала отправился ретропоезд

фотогалерея

КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня с столичного Центрального железнодорожного вокзала отправился поезд на паровой тяге, передает корреспондент.

С платформы "Киев-Пассажирский" на обзорную экскурсию по городу отправился паровоз Эр 787-46. Эта модель была разработана в 30-х годах прошлого века. Паровоз работает на тепловой тяге, которую получают за счет сгорания угля.

Перед отправлением пассажиры смогли увидеть большое количество пар, который выходит из дымохода и из под колес паровоза. Также отправления поезда сопровождалось громким сигналом клаксона.

К паровозу были прикреплены 4 пассажирских вагоны с сидячими местами и вагон-ресторан. Поезд проехал кольцом через Петровку, Дарницу, Выдубичи.

Экскурсия длилась два с половиной часа. За это время пассажиры могли полюбоваться склонами Днепра, проехать через грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо города и посетили депо Киев-Московский, которое в прошлом было основным для грузовых паровозов.

Источник: УНН
Теги: Киев, поезд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.