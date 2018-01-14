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Три украинские биатлонистки попали в топ-15 масс-старта в Рупольдинге

Три украинские биатлонистки попали в топ-15 масс-старта в Рупольдинге

КИЕВ. 14 января. УНН. Женским масс-стартом завершилась программа пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходил в Рупольдинге (Германия), передает корреспондент УНН.

По одному промаху на старте допустили лидеры украинского биатлона сестры Семеренко и Юлия Джима. Зато Анастасия Меркушина закрыла все мишени и занимала самое высокое среди украинок 11-е место.

Благодаря чистой стрельбе Валентины Семеренко и Юлии Джими на втором огневом рубеже, наши спортсменки поднялись на 14 и 20-е ступени соответственно. Предпоследняя стрельба оказалась еще лучше для сестер Семеренко и Меркушино, которые занимали с 13 по 15 строки.

Заключительный огневой рубеж завершился без промахов для каждой из украинок, которые занимали с 9 по 11 позиции, а Джима - 18-е.

Финишные результаты украинок выглядят следующим образом: Вита Семеренко (2) 10-+45,7 сек, Меркушина (1) 12-+49,9 сек, Валентина Семеренко (1) 13-+53,4 сек, Джима ( 2) 18-1: 15,3 мин.

Торжествовала в гонке финка Кайса Макаряйнен, которая на финише на 0,8 с обогнала немку Дальмайер. Бронзовая медаль в активе чешки Вероники Витковой +4,6 с.

Заметим, что 6-й этап пройдет с 18 по 21 января в итальянском Антхольце-Антерсельве.

Источник: УНН
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