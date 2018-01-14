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Воскресенье, 14 января 2018, 17:15 • Саша Картер
Правительство Шотландии должно принять решение по референдуму до конца года
КИЕВ. 14 января. УНН. Правительство Шотландии до конца года решит проводить ли второй референдум о независимости от Великобритании. Об этом в воскресенье заявила первый министр Шотландии Старджен, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Первый министр заявила, что ее решение будет принято, когда появится окончательная форма соглашения между Британией и Европейским Союзом, которое ожидается осенью 2018 года.
"В таком случае мы посмотрим и оценим возможность выбора между новыми отношениями с Великобританией и провозглашением независимого государства", - сказала она.
Напомним, ранее Старджен заявляла, что некоторое время не будет предлагать законопроектов о проведении еще одного референдума о независимости Шотландии.
Источник: УНН
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