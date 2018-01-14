Правительство Шотландии должно принять решение по референдуму до конца года

КИЕВ. 14 января. УНН. Правительство Шотландии до конца года решит проводить ли второй референдум о независимости от Великобритании. Об этом в воскресенье заявила первый министр Шотландии Старджен, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Первый министр заявила, что ее решение будет принято, когда появится окончательная форма соглашения между Британией и Европейским Союзом, которое ожидается осенью 2018 года.

"В таком случае мы посмотрим и оценим возможность выбора между новыми отношениями с Великобританией и провозглашением независимого государства", - сказала она.

Напомним, ранее Старджен заявляла, что некоторое время не будет предлагать законопроектов о проведении еще одного референдума о независимости Шотландии.



