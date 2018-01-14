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Правительство Шотландии должно принять решение по референдуму до конца года

Правительство Шотландии должно принять решение по референдуму до конца года

КИЕВ. 14 января. УНН. Правительство Шотландии до конца года решит проводить ли второй референдум о независимости от Великобритании. Об этом в воскресенье заявила первый министр Шотландии Старджен, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Первый министр заявила, что ее решение будет принято, когда появится окончательная форма соглашения между Британией и Европейским Союзом, которое ожидается осенью 2018 года.

"В таком случае мы посмотрим и оценим возможность выбора между новыми отношениями с Великобританией и провозглашением независимого государства", - сказала она.

Напомним, ранее Старджен заявляла, что некоторое время не будет предлагать законопроектов о проведении еще одного референдума о независимости Шотландии.

Источник: УНН
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