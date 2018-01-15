Победитель Универсиады боксер Митрофанов одержал вторую победу в США

КИЕВ. 14 января. УНН. Украинский представитель средней весовой категории 28-летний Дмитрий Митрофанов (2-0, 1 КО) одержал вторую победу на профессиональном ринге, справившись с американцем Маркусом Уиллисом (17-5-2, 4 КО), сообщает УНН со ссылкой на сайт Vringe.

Так, 8-раундовый противостояние закончилось победой Митрофанова по очкам единогласным решением судей с одинаковыми записками от арбитров - 80:72.

"Очень хорошо, что соперники были с хорошим опытом. Далее будем двигаться только вперед. Здесь есть система тренировок, которой мы придерживаемся, и она работает. В США созданы все условия для того, чтобы стать чемпионом", - подчеркнул украинский боец.

Примечательно, что Митрофанов в свое время защищал цвета команды "Украинские атаманы", выигрывал Универсиаду-2013 и боролся за "бронзу" ЧЕ-2011.

Напомним, что в первом поединке на территории США Митрофанов получил досрочную победу .