Актер Марк Уолберг пожертвует 1,5 млн долл. фонду жертв сексуальных домогательств

КИЕВ. 14 января. УНН. Актер Марк Уолберг решил сделать пожертвование в размере 1,5 миллиона долларов, который он получил за роль в фильме "Все деньги мира" фонду движения по защите жертв сексуальных домогательств Time's Up, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Актер сообщил о своем решении в субботу в Twitter после того, как стало известно, сколько денег он получил за свое участие в картине. Пожертвование он сделает от имени своей коллеги по съемочной площадке Мишель Уильямс, которая является одной из основательниц Time's Up. Как отмечает издание, за все время съемок Уильямс получила гонорар в размере 1000 долларов.

"Все деньги мира" - новый фильм режиссера Ридли Скотта об убийстве внука нефтяного магната Джона Пола Гетти, роль которого играл Спейси. После сексуального скандала вокруг Спейси авторы ленты приняли решение переснять сцены с его участием их с другим актером Марком Уолбергом.

По словам режиссера, все актеры должны пересниматься бесплатно, но впоследствии стало известно о гонораре Уолберга в 1,5 миллиона долларов и о том, что Уильямс получит меньше тысячи.

Напомним, в новом году более 300 влиятельных женщин Голливуда запустили инициативу Time's Up (Хватит) для противодействия сексуальным домогательствам в развлекательной индустрии.