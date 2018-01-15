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Актер Марк Уолберг пожертвует 1,5 млн долл. фонду жертв сексуальных домогательств

Актер Марк Уолберг пожертвует 1,5 млн долл. фонду жертв сексуальных домогательств

КИЕВ. 14 января. УНН. Актер Марк Уолберг решил сделать пожертвование в размере 1,5 миллиона долларов, который он получил за роль в фильме "Все деньги мира" фонду движения по защите жертв сексуальных домогательств Time's Up, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Актер сообщил о своем решении в субботу в Twitter после того, как стало известно, сколько денег он получил за свое участие в картине. Пожертвование он сделает от имени своей коллеги по съемочной площадке Мишель Уильямс, которая является одной из основательниц Time's Up. Как отмечает издание, за все время съемок Уильямс получила гонорар в размере 1000 долларов.

"Все деньги мира" - новый фильм режиссера Ридли Скотта об убийстве внука нефтяного магната Джона Пола Гетти, роль которого играл Спейси. После сексуального скандала вокруг Спейси авторы ленты приняли решение переснять сцены с его участием их с другим актером Марком Уолбергом.

По словам режиссера, все актеры должны пересниматься бесплатно, но впоследствии стало известно о гонораре Уолберга в 1,5 миллиона долларов и о том, что Уильямс получит меньше тысячи.

Напомним, в новом году более 300 влиятельных женщин Голливуда запустили инициативу Time's Up (Хватит) для противодействия сексуальным домогательствам в развлекательной индустрии.

Источник: УНН
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