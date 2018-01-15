В Британии разгорелся скандал из-за расистских заявления девушки чиновника о Меган Маркл

КИЕВ. 14 января. УНН. Лидера британской евроскептических Партии независимости (UKIP) Генри Болтон призывают оставить свой пост из-за расистских комментарии, которые позволила себе его девушки в адрес актрисы Меган Маркл, невесты принца Гарри, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Болтон, который был лидером партии менее четырех месяцев, оказался под большим давлением однопартийцев после того как стало известно о сообщении расистского содержания его девушки Джо Марне, в переписке с другом.

Председатель партии, Пол Оакден, сказал, что Болтон теперь оказался перед трудным решением, и в воскресенье он должен решить, что сделать, чтобы "помочь исправить ситуацию".

54-летнего Болтона уже призвали об отставке после того, как он оставил свою жену ради 25-летней Марни.

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Как стало известно, в своих сообщениях Марни говорит, что "черная американская" невеста принца Гарри "запятнает" Королевскую семью с "семенами" и проложит путь "черному королю".

Госпожа Марни также писала, что она никогда не будет заниматься сексом с "неграми", поскольку они "уродливые".

Сама Марни заявила, что СМИ частично вырвали ее слова из контекста, однако извинилась за шокирующие сообщения: "Я полностью осознаю вред, который причинили мои слова".

Членство Марни в партии пока приостановлено, проводится расследование, однако обсуждается вариант полного исключения.

В следующее воскресенье назначили заседание исполнительного комитета UKIP, который должен решить судьбу Болтона, если тот к тому времени сам не подаст в отставку.