Украинских военных обстреливал снайпер боевиков - штаб

КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабла, неподалеку Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения зафиксировано 4 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

"Несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и больше нет. С начала суток, вдоль линии разграничения зафиксировано 4 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое.

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На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Также неподалеку Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.



