Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 15 января 2018 06:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинских военных обстреливал снайпер боевиков - штаб

Украинских военных обстреливал снайпер боевиков - штаб

КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабла, неподалеку Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения зафиксировано 4 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

"Несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и больше нет. С начала суток, вдоль линии разграничения зафиксировано 4 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил травмы

На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Также неподалеку Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Источник: УНН
Теги: АТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.