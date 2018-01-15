В Швеции задержали 17 человек на акции неонацистов

КИЕВ. 14 января. УНН. Полиция Швеции задержала 17 человек на акции неонацистов в Гетеборге, передает УНН со ссылкой на The Local.

"Мы отвезли арестованных в полицейский участок", - сказал представитель полиции Ханс Липпенс.

Он добавил, что один из них был арестован за жестокое обращение относительно полиции.

Так, полиция разогнала акцию ультраправой группы "Северное движение сопротивления" (NMR) поскольку она была несанкционированная.

"Они нарушали общественный порядок", - сказали в полиции.

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Всего было задержано 15 неонацистов. Кроме того, были задержаны двое участников контр демонстрации.

Один участник акции против неонацистов также был ранен.