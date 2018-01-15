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Папа Римский: мы не должны молиться как "попугаи"

Папа Римский: мы не должны молиться как "попугаи"

КИЕВ. 14 января. УНН. Папа Франциск призвал прихожан молиться исходя из веры, а не как "попугаи". Об этом он заявил, проповедуя 12 января 2018, во время утренней мессы в ватиканской резиденции "Дом Святой Марты", передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

"Каждый раз, когда приближаемся к Господу, чтобы в Него что-то попросить, мы должны исходить из веры и молиться с верой", - сказал он, добавляя что не нужно молиться как "попугаи", не интересуясь тем, чего просим.

Кроме того, добавил глава католической церкви, иногда нужно ждать, поскольку в решении определенных вопросов требуется время.

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"Надо иметь смелость приблизиться к Господу, когда возникают трудности... Часто требуется терпение и умение ждать нужного времени, однако, не поддаваться, но всегда следовать вперед", - добавил папа Франциск.

Источник: УНН
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