На обучение в Эстонии прибыли 12 истребителей США

КИЕВ. 14 января. УНН. В воскресенье, 14 января, на эстонской авиабазе в Эмари приземлились 12 самолетов F-16112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США, чтобы принять участие в международных учениях. Об этом сообщает эстонский вещатель ERR со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии, передает УНН.

Истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы ​​Толедо, не делая остановок по пути.

По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валга, одна из целей будущих учений - отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии.

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Учения продлятся до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможные полеты и на низких высотах.

F-16 Fighting Falcon - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.