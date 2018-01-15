Литовское телевидение организовало телемарафон в поддержку Украины

КИЕВ. 14 января. УНН. На телеканале Литовского национального радио и телевидения “LRT” в прямом эфире состоялся Второй благотворительный телевизионный марафон в поддержку Украины “Вместе к победе”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

Мероприятие, организаторами которого выступили международная волонтерская организация “Blue/Yellow” и Литовское национальное радио и телевидение, был приурочен к 27-й годовщине Дня защитников свободы — трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, и имел целью сбор средств для последующей их передачи в качестве гуманитарной помощи для нужд восточных регионов Украины, пострадавших в результате военных действий.

Участие в мероприятии, в частности, приняли украинские военные и волонтеры из Донбасса.

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“Только за прямой эфир благотворительного телемарафона зрители прислали около 82 тысяч 700 евро, получатель которых — организация „Blue/Yellow“, которая оказывает помощь пострадавшим в результате российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей, украинским военным, их семьям, детям, потерявшим родителей, а также страдающим от военных действий в этих областях Украины городским общинам”, — говорится в сообщении МИД Украины.

Как сообщал УНН, Канада выделит более 7,5 млн долларов на помощь Украине.