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Семенов и Пидгрушная пропустят шестой этап Кубка мира по биатлону

Семенов и Пидгрушная пропустят шестой этап Кубка мира по биатлону

КИЕВ. 14 января. УНН. Главные тренеры сборных Украины определились с составом биатлонистов, которые примут участие в рамках шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

В составе сборной Украины произошли изменения по сравнению с теми спортсменами, которые соревновались на этой неделе в Рупольдинге. В Антхольц не поедут Елена Пидгрушная и Сергей Семенов, которые продолжат подготовку к Олимпийским Играм по индивидуальной программе, а также Юлия Журавок, которая начала подготовку к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в Риднау.

Полный состав нашей команды будет выглядеть так:
Женщины — Валентина и Вита Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец
Мужчины — Дмитрий Подручный, Владимир Семаков, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.

Таким образом, женская квота украинской команды не будет полностью заполнена. Это произошло потому, что ведущие спортсмены команды Б уже проводят последний тренировочный сбор перед чемпионатом Европы, который начнется 24 января.

Напомним, что на этапе в Оберхофе Вита Семеренко боролась “бронзу”.

Источник: УНН
Теги: Украина, биатлон
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