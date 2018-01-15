В Чехии опасаются влияния РФ на избирателей

КИЕВ. 14 января. УНН. Опасения по поводу возможного вмешательства российских спецслужб в ходе президентских выборов в Чехии выразил экс-глава национальной Академии наук Иржи Драгош, который прошел во второй тур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Чешское радио.

“Продолжаю думать, что Россия заинтересована (во вмешательстве) в наши выборы. Российские спецслужбы заинтересованы, чтобы Земан был переизбран (президентом). Я не могу это доказать, но эту возможность допускает и Служба безопасности Чехии в своем годовом отчете”, — заявил политик.

Россия, по словам Иржи Драгоша, представляет значительную опасность для Чехии и ее союзников по Североатлантическому альянсу. “Частью российской военной доктрины является установка, что крупнейшим военным противником является НАТО. Логично, что российские спецслужбы будут действовать (с целью) разрушение Североатлантического альянса”, — сказал он.

Как сообщал УНН, действующий президент Чехии Милош Земан, которому неоднократно приписывали пророссийские взгляды, во втором туре президентских выборов встретится с бывшим главой чешской Академии наук Иржи Драгошем.