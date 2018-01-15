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Ярмоленко в составе "Боруссии" провел первый официальный матч в новом году

Ярмоленко в составе "Боруссии" провел первый официальный матч в новом году

КИЕВ. 14 января. УНН. Дортмундская “Боруссия” домашним матчем с “Вольфсбургом” возобновила выступления в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги, передает корреспондент УНН.

Одним из самых активных и заметных футболистов “Боруссии” у ворот противника оказался представитель сборной Украины Анлрий Ярмоленко. Экс-динамовец отличился несколькими опасными прострелами и навесом, а после передачи низом от Лукаса Пишчек, наш футболист с нескольких метров не попал в ворота.

Во второй половине Ярмоленко после передачи Гетце умудрился с пяти метров до ворот не отправить мяч в цель. Кроме того, 17-летний полузащитник хозяев Жадон Санчо был близок к голу — мяч после прострела Синдзи Кагавы попал в штангу. В результате нулевая ничья.

Стоит отметить, что “Боруссия” продолжает вести гонку за 2-ю позицию Бундислигы. Сейчас “шмели” четвертые с 29 очками, отстают от СБ “Лейпциг” на 2 пункта. “Вольфсбург” имеет 20 очков — 12 ступень.

Заметим, что в другом противостоянии дня “Кельн” дома одолел “Боруссию” М 2: 1.

Как сообщал УНН, в “Шальке” опровергли возможен переход Коноплянки в “Шахтер”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Футбол
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