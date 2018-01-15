Берлин сократит участие бундесвера в операции против "ИГ"

КИЕВ. 14 января. УНН. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин планирует сократить операцию Бундесвера против террористической группировки “Исламское государство” (ИГ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Мы знаем, что „ИГ“ не стоит недооценивать и мы должны предупредить их укрытие в оставленных ими местах”, — сказала министр.

Операция против исламистов продолжиться, подчеркнула она. Фон дер Ляен также подчеркнула, что Германия будет оставаться надежным партнером своих союзников. Количество солдат Бундесвера будет зависеть от характера миссий, которые будут согласовываться с союзниками и Бундестагом.

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Впрочем, фон дер Ляен считает, что немецкие солдаты должны остаться на своей базе в Иордании.

Она отметила, что в военном смысле “ИГ” преимущественно разгромлена, поэтому количество солдат, участвующих в операции Counter Daesh, может быть уменьшено.

По действующему ныне мандату Германия может использовать для борьбы с “ИГ” не более 1200 военнослужащих. 280 из них дислоцированы в Иордании, где базируются самолеты Tornado. Они выполняют разведывательные полеты над Сирией и Ираком. По данным Бундесвера, Tornado в рамках Counter Daesh выполнили уже более 1190 разведывательных полетов, при этом было израсходовано 17 миллионов литров топлива.

Как сообщал УНН, в Париже в воскресенье, 7 января, почтили память 17-х погибших во время двух террористических атак, совершенных три года назад: на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo и кошерный супермаркет.