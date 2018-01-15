Турция обвинила США в "легализации террористов"

КИЕВ. 14 января. УНН. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин обвинил США в легализации террористов в ответ на создание “сил охраны границы” Сирии на основе отрядов Союза демократических сил, основу которого составляет курдское ополчение YPG. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

“США предпринимают шаги, которые легализуют террористическую организацию. Это вызывает беспокойство и является неприемлемым. Мы оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом”, — сказал Калин.

Он добавил, что Турция будет бороться с террористами как внутри страны, так и за ее пределами.

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Как сообщал УНН, турецкое руководство перебросило колонну военной техники на границу с Сирией.