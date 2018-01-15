В Калифорнии количество погибших в результате оползней возросло до 20 человек

КИЕВ. 15 января. УНН. Количество жертв наводнений и оползней на юге Калифорнии (США) достигло 20 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

По данным представителя властей округа Санта-Барбара Джастина Купера, за последние двое суток спасатели обнаружили тела еще двух человек, которые стали жертвами стихии. Купер не указал, сколько лет было погибшим и где обнаружили их тела. По его словам, поиски пропавших продолжаются.

В результате стихийного бедствия получили ранения более 30 человек. Больше всего пострадал прибрежный город Монтесито, где расположены дома и виллы многих голливудских знаменитостей.

В ликвидации последствий удара стихии задействованы более 2 тысяч сотрудников профильных служб. Из-за оползней частично оказалась заблокированной одна из основных автотрасс Калифорнии, которой в обычных условиях проезжают до 80 тысяч автомобилей в сутки.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки количество погибших из-за непогоды оценивалась в 19 человек.