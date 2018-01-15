Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 15 января 2018 06:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Калифорнии количество погибших в результате оползней возросло до 20 человек

В Калифорнии количество погибших в результате оползней возросло до 20 человек

КИЕВ. 15 января. УНН. Количество жертв наводнений и оползней на юге Калифорнии (США) достигло 20 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

По данным представителя властей округа Санта-Барбара Джастина Купера, за последние двое суток спасатели обнаружили тела еще двух человек, которые стали жертвами стихии. Купер не указал, сколько лет было погибшим и где обнаружили их тела. По его словам, поиски пропавших продолжаются.

В результате стихийного бедствия получили ранения более 30 человек. Больше всего пострадал прибрежный город Монтесито, где расположены дома и виллы многих голливудских знаменитостей.

В ликвидации последствий удара стихии задействованы более 2 тысяч сотрудников профильных служб. Из-за оползней частично оказалась заблокированной одна из основных автотрасс Калифорнии, которой в обычных условиях проезжают до 80 тысяч автомобилей в сутки.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки количество погибших из-за непогоды оценивалась в 19 человек.

Источник: УНН
Теги: США, катастрофа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.