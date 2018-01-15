В Таиланде взорвался катер с туристами на борту

КИЕВ. 15 января. УНН. Быстроходный катер с туристами на борту взорвался в воскресенье, 14 января, у берегов таиландского острова Пхипхи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство dpa.

На судне, где находился 31 человек, начался пожар.

По словам представителя тайской полиции, в аварии пострадали 16 человек. Капитан и еще двое пассажиров получили сильные ожоги. Причиной взрыва могла стать утечка масла в переднем отсеке катера, предполагают в полиции. Пожар быстро охватил все судно, и туристы были вынуждены прыгать с него в воду. После того, как все пассажиры были спасены, катер затонул.

Сообщается, что на борту находились, в основном, туристы из Китая и Таиланда.

Как сообщал УНН, иранский танкер Sanchi в субботу 13 января полностью затонул, а имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что все члены экипажа погибли мгновенно в результате сильного взрыва, вызванного столкновением судна с китайским сухогрузом CF Crystal.