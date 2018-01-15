Полиция Швеции разогнала демонстрацию неонацистов

КИЕВ. 15 января. УНН. Шведская полиция задержала 15 человек с неонацистской организации “Северное движение сопротивления” (Nordiska Motståndsrrerelsen), которые вышли на демонстрацию в Гетеборге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Local.

“Мы отвезли задержанных в полицейский участок, так как они нарушили общественный порядок — демонстрация не была разрешена местными властями”, — сообщил представитель полиции Ханс Липпенс.

Члены организации распространяли листовки и устанавливали плакаты в разных местах в центре Гетеборга. Когда правоохранители выяснили, что разрешение на проведение демонстрации отсутствует, ее участников попросили разойтись. Некоторые из них отказались это сделать и попытались напасть на полицию.

Один из протестующих проявил особую жестокость по отношению к правоохранителям. Все они были задержаны полицейскими.

В результате задержания правоохранителями были изъяты несколько факелов и фейерверков, а также ряд других предметов, включая ножи.

Как сообщал УНН, в Вене в субботу, 13 января, прошла массовая антиправительственная демонстрация. В акции приняли участие около 20 тысяч человек.