Новости: Экономика
Понедельник, 15 января 2018, 15:15 • Ася Красоха
В "Газпроме" озвучили планы по решению Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
КИЕВ. 15 января. УНН. "Газпром" не собирается оспаривать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с украинским "Нафтогазом". Об этом сообщил заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?" - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли холдинг обжаловать решение суда.
Напомним, экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже.
Также напомним, Bloomberg оценил, сколько будет стоить европейским трейдерам российский газ в Украине.
Источник: УНН
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