В "Газпроме" озвучили планы по решению Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"

КИЕВ. 15 января. УНН. "Газпром" не собирается оспаривать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с украинским "Нафтогазом". Об этом сообщил заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?" - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли холдинг обжаловать решение суда.

Напомним, экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже.

Также напомним, Bloomberg оценил, сколько будет стоить европейским трейдерам российский газ в Украине.