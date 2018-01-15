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В "Газпроме" озвучили планы по решению Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"

В "Газпроме" озвучили планы по решению Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"

КИЕВ. 15 января. УНН. "Газпром" не собирается оспаривать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с украинским "Нафтогазом". Об этом сообщил заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

 

"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?" - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли холдинг обжаловать решение суда.

Напомним, экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже.

Также напомним, Bloomberg оценил, сколько будет стоить европейским трейдерам российский газ в Украине.

Источник: УНН
Теги: Газпром, Нафтогаз, арбитраж
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