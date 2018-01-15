Украинский парламент стал лидером в Европе по количеству "законодательного спама"

КИЕВ. 15 января. УНН. Народные депутаты Верховной Рады VIII являются лидерами среди европейских парламентариев по количеству зарегистрированных законопроектов, и по состоянию на начало января в ВР зарегистрировано рекордные 10 тыс. законопроектов. Об этом в сети Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает УНН.

В среднем за год народные депутаты Украины регистрируют 1,8 тыс. проектов законов. Для сравнения: парламентарии Норвегии в среднем инициируют 5 законопроектов в год, Швейцарии - 6, Греции - 13, Австрии - 46, Великобритании - 66, Исландии - 71, Дании - 74, Португалии - 115, Бельгии - 227, Финляндии - 257, Франции - 337, Италии - 644.

То есть, народные депутаты Украины инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии, в 140 раз больше, чем Греции, 39 раз больше, чем Австрии, 25 раз больше, чем Великобритании, Исландии и Дании; 15 раз больше, чем Португалии; 8 раз больше, чем Бельгии и Финляндии; 5 раз больше, чем Франции и втрое больше, чем Италии.

В КИУ добавили, что большинство представленных законопроектов это "так называемый низкокачественный законодательный спам", и каждый второй проект закона получает негативные выводы Главного научно-экспертного управления ВР, каждый третий - Министерства финансов Украины.

"Законами становятся лишь 12% поданных законопроектов", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, в вторник, 16 января парламент рассмотрит вопрос о внесении законопроекта о Антикоррупционный суд в повестку дня.