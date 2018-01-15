Бойкот АЗС спровоцирует еще большее подорожание топлива - эксперт

КИЕВ. 15 января. УНН. Призывы бойкотировать АЗС из-за высоких цен на топливо - бессмысленны, с точки зрения достижения цели. Такой подход не только не снизит стоимость топлива, но может спровоцировать и дальнейший рост цен. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Геннадий Рябцев, передает УНН.

По мнению авторов призыва, если бойкотировать АЗС и не покупать топливо в течении одного месяца у конкретно взятой сети, то “продавец будет вынужден снижать цены”. Однако, на самом деле, “если "в течение двух месяцев" не покупать топливо у одного продавца, то спрос на заправках других участников рынка возрастёт, и они поднимут, а не снизят цены”, пояснил Рябцев.

“Во-вторых, структура розничной цены бензина А-95 Евро 5 выглядит сегодня примерно так: стоимость топлива на границе (а Украина завозит 85% нефтепродуктов) - 48%, налоги - 38%, затраты АЗС - 14%. Обратите внимание: не "прибыль", а "затраты" (некоторые коллеги называют это "грязной маржей"). Если из этих 14% вычесть условно-постоянные затраты АЗС (уровень которых, кстати, был в своё время согласован Экспертно-аналитической группой при Кабмине), останется 6%. Средняя цена А-95Евро-5 сегодня - 29,2 грн/л. Трейдеры зарабатывают 1,5...1,7 грн на литре (государство, кстати, получает с того же литра в 6,5 раз (!) больше). То есть, призыв: "Пусть возвращаются хотя бы к прежним ценам в 24-25 грн/л", - нереализуем”, - пояснил эксперт.

Он также добавил, что цена топлива во многом зависит от стабильности национальной валюты.

“Почему нынешнее руководство НБУ игнорирует требование статьи 99 Конституции Украины, а именно: "Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України"? Ведь каждые 10 коп. в курсе гривни - это 7 коп. в цене бензина через две недели (напоминаю: мы покупаем за доллары и евро 85% потребляемых нефтепродуктов)”, - написал Рябцев.

В целом эксперт пояснил, что проблемы рынка нефтепродуктов - это следствие многих факторов, среди которых импортозависимость Украины, отсутствие системы мониторинга качества топлива, несоблюдение трейдерами Правил розничной торговли и тд.

“В общем, чтобы "не выступать с акциями протеста, чтобы они над нами в очередной раз посмеялись", нужно задавать правильные вопросы”, - резюмировал Рябцев.

Напомним, что в социальных сетях появились призывы не покупать топливо на отечественных АЗС с целью заставить трейдеров снизить цены.