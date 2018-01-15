Два украинцы выиграли по миллиону гривен в лотерею

КИЕВ. 15 января. УНН. В воскресенье 14 января стало известно о двух счастливчиков, которые выиграли в лотерею "Лото-Забава" по миллиону гривен каждый. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Первый миллион гривен достался игроку из города. Счастливый билет № 0418965 он приобрел в "ЛОТО маркете" по адресу: г.Киев, ул. Жолудева, 4.

Второй миллион гривен получил финалист новогодней акции "Извините сказку себе и близким". Игрок из Белой Церкви Киевской области, приобрел лотерейный билет "Лото-Забава" № 0224536 с дополнительной комбинацией 766833 54 в магазине "Спортлига", расположенного на улице Таращанская, 191-А.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет обоих новоиспеченных миллионеров, приглашает их воспользоваться всеми преимуществами закрытого элитного "Клуба Миллионеров "М.С.Л." и принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера", - отметили в компании.

Напомним, по версии международной компании GfK, "Лото-Забава" - самая популярная лотерея в Украине. Она официально признана рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи, а это пока 281 миллионер за всю историю существования лотереи, среди которых 20 счастливчиков за 2017 год.

Организует "Лото-Забаву" отечественный оператор государственных лотерей "М.С.Л.", известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад "М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены "Льодограй" (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одним из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.