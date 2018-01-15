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За год коммуналка подорожала почти на 27%

За год коммуналка подорожала почти на 27%

КИЕВ. 15 января. УНН. В 2017 году цены на жилищно-коммунальные услуги выросли на 26,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, согласно данным Госстатистики, в декабре 2017 года цены на коммунальные услуги выросли в среднем на 10,6%, по сравнению декабрем 2016 года. А за январь-декабрь 2017 года ЖКУ подорожали на 26,7%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Больше всего подорожало содержание домов и придомовых территорий - на 47,5%, в то же время газ подорожал меньше всего - на 1,2%.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем, отмечалось снижение цен на некоторые коммунальные услуги, в частности на холодное водоснабжение и водоотведение. Из новых тарифов исключили расходы на поверку счетчиков воды.

Напомним, 17 декабря в Украине вступили в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. НКРЭКУ обновила структуру тарифов для 40 водоканалов в разных регионах Украины, в том числе для "Киевводоканала".

Источник: УНН
Теги: цены, тарифы, тарифы на газ, коммунальные услуги
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