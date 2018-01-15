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Число пострадавших в результате резни в школе РФ возросло до 15 человек

Число пострадавших в результате резни в школе РФ возросло до 15 человек

КИЕВ. 15 января. УНН. В результате резни в пермской школе в РФ пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"В результате пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Учительницу и двух подростков прооперировали в городской клинической больнице № 4", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что резню в пермской школе в России устроили двое учеников, ножевые ранения получили несколько учеников и педагог.

Источник: УНН
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