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Понедельник, 15 января 2018, 15:43 • Дарья Чабанова
Число пострадавших в результате резни в школе РФ возросло до 15 человек
КИЕВ. 15 января. УНН. В результате резни в пермской школе в РФ пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"В результате пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Учительницу и двух подростков прооперировали в городской клинической больнице № 4", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что резню в пермской школе в России устроили двое учеников, ножевые ранения получили несколько учеников и педагог.
Источник: УНН
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