Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 15 января 2018 18:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Северокорейский оркестр будет выступать в Южной Корее во время Олимпиады

Северокорейский оркестр будет выступать в Южной Корее во время Олимпиады

КИЕВ. 15 января. УНН. Северокорейский оркестр будет выступать в южнокорейском городе Пхенчхан во время зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В результате переговоров в понедельник, на фоне ослабления напряженности, Северная Корея согласилась отправить на Олимпиаду в Южную Корею музыкальный оркестр.

Отмечено, что северокорейские исполнители впервые за 18 лет будут выступать в Южной Корее.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная и Южная Кореи обсуждают план Пхеньяна о отправку артистов на зимние Олимпийские игры в феврале 2018 года. Как отмечается, участие в Олимпиаде может принять северокорейский женский вокально-инструментальный ансамбль Moranbong.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.