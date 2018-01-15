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Понедельник, 15 января 2018, 15:46 • Саша Картер
Северокорейский оркестр будет выступать в Южной Корее во время Олимпиады
КИЕВ. 15 января. УНН. Северокорейский оркестр будет выступать в южнокорейском городе Пхенчхан во время зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
В результате переговоров в понедельник, на фоне ослабления напряженности, Северная Корея согласилась отправить на Олимпиаду в Южную Корею музыкальный оркестр.
Отмечено, что северокорейские исполнители впервые за 18 лет будут выступать в Южной Корее.
Напомним, ранее сообщалось, что Северная и Южная Кореи обсуждают план Пхеньяна о отправку артистов на зимние Олимпийские игры в феврале 2018 года. Как отмечается, участие в Олимпиаде может принять северокорейский женский вокально-инструментальный ансамбль Moranbong.
Источник: УНН
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