Злоумышленники в Харьковской области заставили веб-дизайнера перевести им 15 биткоинов

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 15 января. УНН. В Харьковской области в пгт. Боровая двое мужчин напали на веб-дизайнера, который за работу получал электронные деньги. Мошенники ворвались в помещение программиста, и приставив нож к шее мужчины, требовали перевести на их счет 15 биткоинов. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Под давлением, веб-дизайнер был вынужден подчиниться требованию и перевел деньги на электронный кошелек злоумышленников. После этого нападавшие взяли еще 2000 гривен наличных и скрылись.

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Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства.

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По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас мошенников разыскивает полиция.