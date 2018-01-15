В РФ заявили о готовности судиться за российскую дипсобственность в США

КИЕВ. 15 января. УНН. Россия завершила подготовку к судебным процедурам по ситуации с закрытыми в США российскими дипломатическими представительствами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Я уже сейчас не упомянул о беспрецедентном случае, о "захвате" дипломатической собственности. Мы сейчас начинаем судебные процедуры, уже подготовка завершилась", - заявил министр.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента.

Напомним, 15 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп интересуется продажей двух российских дипломатических зданий в США.