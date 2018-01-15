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В Харькове задержали сотрудника военкомата на 700 долл. взятки

В Харькове задержали сотрудника военкомата на 700 долл. взятки

КИЕВ. 15 января. УНН. Правоохранители разоблачили заместителя военного комиссара одного из объединенных райвоенкоматов Харькова на получении взятки в сумме 700 долл., передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Службы безопасности Украины.

По информации пресс-службы, оперативники спецслужбы совместно с полицией и военной прокуратурой разоблачили на взятке заместителя военного комиссара одного из объединенных райвоенкоматов Харькова.

Правоохранители установили, говорится в сообщении, что капитан требовал от местного жителя семьсот долларов США за проставление в его военном билете штампа постановки на учет в качестве непригодного к военной службе.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в его служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в Ровенской области по материалам СБУ и военной прокуратуры также объявлено о подозрении в совершении преступления старшему офицеру одного из районных военных комиссариатов.

Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от предпринимателя тринадцать с половиной тысяч гривен “отката” за якобы осуществление перевозок резервистов и военнообязанных. Фактически договоры и акты выполненных работ подписывались, однако услуги по перевозке не предоставлялись, а деньги, которые перечислялись на счет перевозчика, передавались должностному лицу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали злоумышленника во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Как сообщал УНН, в Харьковской области прокуратура задержала трех патрульных полицейских, которые систематически требовали взятки у водителей.

Источник: УНН
Теги: СБУ, взятка, Харьков, задержание, военкомат
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