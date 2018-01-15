Главари в ОРДЛО отказываются увольнять наемников со "службы" - разведка

КИЕВ. 15 января. УНН. Командиры боевиков на Донбассе отказываются подписывать рапорты на увольнение наемников от службы после истечения срока контракта. Об этом, со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Украины, сообщил представитель Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Д.Гуцуляк сообщил, что в формированиях российско-оккупационных войск ухудшаются условия прохождения службы наемников из числа местного населения Донбасса.

"В так называемом 1-м АК российско-оккупационных войск возросло количество случаев отказа командования реализаций рапортов на уольнение от службы после истечения срока контракта. Как вариант, коллаборационистам предлагают найти себе замену. Это возмущает наемников, пытающихся безуспешно обжаловать такие действия в фейковой прокуратуре оккупанта", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10".