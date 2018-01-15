В Европарламенте надеются, что ЕС не приостановит безвиз для украинцев

КИЕВ. 15 января. УНН. Создание антикоррупционного суда и конфликт между НАБУ и ГПУ интересуют депутатов Европейского Союза, которые сейчас находятся в Киеве с "инспекцией". О своих ожиданиях от неформального общения с украинскими политиками в Киеве и взгляд на ход антикоррупционной реформы в интервью изданию "DW" рассказала евродепутат "Зеленых" Ребекка Хармс, передает УНН.

"Сегодня со своими коллегами из Европарламента, которые примут участие в переговорах в Киеве, мы хотим четко объяснить, что именно должно быть сделано, чтобы в Украине заработал эффективный антикоррупционный суд и как мы оцениваем заключение Венецианской комиссии по этому поводу. Мы также хотим встретиться с генеральным прокурором и председателем НАБУ", - рассказала Хармс.

В то же время она подчеркнула, что судить о работе этих институтов - задача не для евродепутатов, но в блоке хотят показать, что ЕС - надежные друзья Украины в борьбе с коррупцией.

По словам Хармс, она жалеет об остановке выплат макрофинансовой помощи, которая сейчас необходима Украине, однако, по ее мнению, со стороны ЕС такой шаг был необходимым.

"Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине (600 млн евро - ред.) из-за проблем в процессе реформ и невыполнения условий, по поводу которых мы достигли договоренностей. Украине нужны деньги и финансовая поддержка, я вижу это и слышу от людей. Я считаю это хотя и печальным, но необходимым шагом ЕС", - сказала депутат.

Хармс надеется, что на следующий период макрофинансовой помощи Украина выполнит все необходимые требования.

"Относительно безвизового режима, то и правда его функционирование предусматривает выполнение некоторых условий, связанных с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что того, чего мы достигли как свободы для украинцев в ​​ЕС, мы не будем касаться", - добавила она.

Отметим, что согласно новому механизму приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами, Украина может потерять безвиз, если власть будет тормозить процесс реформ, в частности борьбы с коррупцией.

Напомним, по итогам заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС, которое состоялось 8 декабря, ведущие депутаты Европарламента Дариуш Росати, Майкл Галер и Ребекка Хармс в совместном заявлении призвали украинскую власть продолжать программу реформ в области противодействия коррупции и предоставить автономию антикоррупционным органам.