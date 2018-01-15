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Число преступлений против детей в прошлом году уменьшилась на 14%

Число преступлений против детей в прошлом году уменьшилась на 14%

КИЕВ. 15 января. УНН. В Украине в течение 2017 года было совершено 4639 преступлений против детей, что на 14% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины на странице в Facebook, передает УНН.

Согласно информации пресс-службы, в прошлом году зафиксировано 4639 преступлений против детей, а в предыдущем году - 5406.

Также в течение 12 месяцев 2017 года от преступлений пострадали 5087 детей, а в 2016 году - 5773 ребенка. То есть, в прошлом году пострадали от преступлений на 12% меньше детей, чем годом ранее.

Кроме того, по информации полиции, сотрудники ювенальной полиции Украины в течение прошлого года почти 80 тысяч административных протоколов в отношении родителей и опекунов, которые не выполняли свои родительские обязанности.

Как сообщал УНН, в Украине на сегодняшний день на учете в органах пробации находится 1152 несовершеннолетних, из которых 69 девушек.

Источник: УНН
Теги: дети, преступления
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