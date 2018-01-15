В столице работает 20 пунктов обогрева, в случае необходимости их увеличат до 50

КИЕВ. 15 января. УНН. На сегодня в столице 20 пунктов обогрева, организованные Департаментом социальной политики, готовые принять всех, кто нуждается в помощи. Об этом в сети Facebook сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.

В случае снижения температуры количество таких пунктов будет увеличено до 50, за счет еще 30 пунктов Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды.

Кроме того, в городе постоянно действует городской оперативный штаб помощи бездомным лицам и разработан график работы социального патруля, согласно которому проводится дежурство в местах наибольшего скопления таких лиц, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Социальный патруль работает в Шевченковском районе на Железнодорожном вокзале (ул.Старовокзальная, 7), в Соломенском районе Привокзальной площади (ст.Киев-Волынский) и в Дарницком районе - на пригородном вокзале "Дарница" (ул.Привокзальная, 1 ). Его работу обеспечивает одна мобильная бригада с одним автомобилем, в состав которой входят социальные работники, водитель и повар. Ежедневно обеспечивается питание для 200 человек. Патрулирование осуществляется с 1 декабря 2017 года до 31 марта 2018 без выходных и праздничных дней. Кроме того, поставляют бездомныхм теплую одежду из банка одежды киевлян", - пояснил М.Поворозник.

Напомним, с 17 января в Украине потеплеет, начиная с Запада. С 18 января температура повысится по всей Украине.