Военным в зоне АТО показали фильм "Киборги"

КИЕВ. 15 января. УНН. В зоне проведения Антитеррористичнои операции длится 7-дневный специальный показ фильма "Киборги" для защитников Украины. Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба Вооруженных Сил Украины в Facebook, передает УНН.

"В районе АТО продолжается семидневный специальный показ фильма "Киборги" для защитников Украины", - говорится в сообщении.

Фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева рассказывает о двух неделях из жизни батальона украинских защитников в Донецком аэропорту в сентябре 2014 года.

В широком украинском прокате фильм вышел 7 декабря 2017 года.

Как сообщал УНН, по словам режиссера ленты, фильм "Киборги" будут подавать на участие в кинопремии "Оскар" от Украины.