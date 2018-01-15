Полторак ограничил себя в праве награждать оружием гражданских лиц

КИЕВ. 15 января. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак инициировал и подписал приказ об ограничении самого себя в праве награждения гражданских лиц отличиями "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Отныне этими отличиями могут быть награждены только военнослужащие ВСУ и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды. Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз. Такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены данной отличием", - отметил С.Полторак.

Напомним, министр обороны заявил, что в 2017 год был полным победы и самопожертвования, а также добавил, что "мы не сделали ни одного шага назад".