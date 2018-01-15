Более 13 тыс. литров фальсифицированной водки изъяли правоохранители в Винницкой области

КИЕВ. 15 января. УНН. Правоохранители Винницкой области прекратили деятельность подпольного цеха, в котором изготавливался алкогольный фальсификат. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

Установлено, что нелегальный цех действовал в одном из сел Винницкой области. Помещение было оборудовано специальной техникой, обеспечивающей массовое производство алкогольного фальсификата.

Используя пластмассовые емкости объемом по 1 тыс. литров, злоумышленники смешивали воду с этиловым спиртом и добавляли соответствующие пищевые добавки (лимонную кислоту, сахар, и другие). Таким образом происходило изготовление алкогольных напитков, которые по своим характеристикам похожи на водку.

В дальнейшем, “фальсификаторы” разливали напитки в пластиковые двухлитровые и трехлитровые пакеты. Маркировали продукцию под видом иностранных торговых марок.

“В ходе расследования производства обнаружено и изъято более 13 тыс. литров фальсифицированной водки”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Также сообщается, что прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, участники которой занимались изготовлением фальсифицированных алкогольных напитков под видом торговых марок известных мировых брендов.

“Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителям удалось не только привлечь виновных к уголовной ответственности, но и предотвратить введение в хозяйственный оборот фальсифицированной продукции”, — рассказали в прокуратуре.

Напомним, как рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина, в то время как легальный производитель водки с проданной бутылки зарабатывает 15-15 копеек, нелегал имеет 15-25 грн.