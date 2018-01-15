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В Киеве 17-18 января ожидается метель и налипание снега

В Киеве 17-18 января ожидается метель и налипание снега

КИЕВ. 15 января. УНН. В среду-четверг 17 и 18 января в столице ожидается метель и налипание снега, температура воздуха днем ​​составит около нуля градусов. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, передает УНН.

"17 января ожидается снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 6-8° мороза, днем ​​около 0°. 18 января прогнозируют мокрый снег, метели, днем ​​налипание мокрого снега, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°. Также синоптики предупреждают, что на дорогах будет гололедица", - говорится в сообщении.

Завтра, 16 января, в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем ​​местами небольшой снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 12-14° мороза, днем ​​4-6° мороза. 19 и 20 января температура ночью 3-5° мороза, днем ​​около 0°. Ночью ожидается небольшой, а днем ​​умеренный снег.

Напомним, начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык сообщил, что с 17 января в Украине потеплеет, начиная с запада. С 18 января температура повысится по всей Украине.

Источник: УНН
Теги: погода, снег, Киев
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