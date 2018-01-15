Венгерские националисты устроили провокацию под посольством Румынии в Будапеште

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 15 января. УНН. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе обратился к венгерским властям в связи актом вандализма в отношении румынского посольства в Будапеште, передает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

“В связи с тем, что произошло в Будапеште, у нас будет беседа с послом Венгрии, мы заявим четкую позицию. Мы понимаем право всех людей в Европейском союзе выражать свои взгляды, но в то же время мы призываем обеспечить меры безопасности, в соответствии Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года”, — сказал Тудосе.

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Отметим, в ночь с 12 на 13 января представители националистической организации “Молодежное движение 64 графств” (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, HVIM — ред.) закрыли герб Румынии на посольстве националистическим флагом. В связи с этим посол Венгрии был вызван в румынское ведомство.

Отметим, что ранее данная организация опубликовала фотографии в поддержку “Новороссии”.