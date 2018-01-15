Эксперты советуют выбирать объектом для инвестирования жилье в новостройках

КИЕВ. 15 января. УНН. Жилье в новых домах является лучшим объектом для инвестирования, чем квартиры в старых домах. Об этом говорится в аналитической статье специализированного портала Domik.ua, сообщает УНН.

В основе привлекательности для частных инвесторов лежит уровень доходности недвижимости.

В результате снижения долларовой цены в 2014-2016 годах доходность инвестиций в недвижимость снова выросла до 8-10% годовых. Рост цен в течение года и подорожание доллара в ноябре-декабре прошлого года скорректировали и этот показатель.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в домах старого жилого фонда сегодня составляет около 30 000 долларов или 852 000 грн. Сдать в аренду такую квартиру, при условии удачного расположения и наличия косметического ремонта, можно за 7 000 грн. Окупаемость инвестиции составит чуть больше 10 лет, доходность – около 10%, без учета необходимости ремонта перед сдачей в аренду, амортизационных расходов и налогов.

Однокомнатная квартира в новом доме будет стоить минимум 50 000 долларов. На первичном рынке есть предложения дешевле, но после расходов на ремонт получится та же сумма или даже больше. Сдать в аренду квартиру в новом доме можно за 9 000-10 000 грн в месяц. Окупаемость инвестиции составит 12-13 лет без учета налогов и амортизационных расходов. Доходность – 8%.

При выборе объекта для инвестирования нужно учитывать разные факторы – не только доходность на текущий момент, но и перспективы изменения цены в том или ином доме или районе. Например, только в 2017 году квадратный метр в советских панельных домах подешевел в среднем на 9%. За 10 лет, пока инвестиция будет окупаться, квартира может потерять больше половины своей стоимости – при условии отсутствия форс-мажоров в виде стремительной девальвации. Поэтому более целесообразна инвестиция в новые дома, квартиры в которых при благоприятной ситуации постепенно растут в цене, а при неблагоприятной – дешевеют медленнее. Стоит обращать внимание и на расположение: районы, которые активно развиваются и имеют хорошую инфраструктуру, и через 10 лет будут более востребованы потенциальными арендаторами и покупателями.

Напомним, эксперты считают, что жилье, а особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования и сохранения накоплений для населения, особенно в условиях кризиса банковской системы.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" уже имеет более чем 60-летнюю историю успешной реализации проектов. Тем более, что по словам главы правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Так, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.