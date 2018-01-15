Главарь "ДНР" пригрозил, что возьмет под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина"

КИЕВ. 15 января. УНН. Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления в отношении компании "Vodafone-Украина", которая предоставляет услуги сотовой связи, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"...хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим — соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление", — сказал Захарченко.

Главарь "ДНР" отметил, что единственный способ решения проблем — соблюдение минских договоренностей.

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"Любые попытки оказывать на нас силовое давление будут провальными. Единственный приемлемый механизм решения конфликта – полное и неукоснительное соблюдение минских договоренностей. В том виде и в том порядке, в каком они прописаны под гарантии "нормандской четверки". Другого выхода у Киева нет", — добавил Захарченко.

Ранее в "минсвязи ДНР" сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина".

Ранее УНН сообщили в информационном центре компании "Vodafone Украина", что с 9 января 2018 года, один из мобильных операторов введет единый тариф для абонентов, проживающих на временно неконтролируемой территории Украины.