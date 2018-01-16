Регистрация | Вход |
USD: 28,57 0,0311  EUR: 35,07 0,4376 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 16 января 2018 06:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На следующей неделе Украину посетит генерал-губернатор Канады

На следующей неделе Украину посетит генерал-губернатор Канады

Жули Пейетт

КИЕВ. 15 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня объявил, что с 17 по 19 января 2018 генерал-губернатор Канады Жули Пейетт посетит Украину и Латвию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте канадского премьера, передает УНН.

Во время визита генерал-губернатор встретится с Президентом Украины Петром Порошенко. В путешествии его будет сопровождать генерал Джонатан Вэнс, начальник штаба обороны Канады.

При поддержке канадской миссии в Киеве, генерал-губернатор подчеркнет возможности дальнейшего сотрудничества для укрепления отношений Канады с нашим государством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гопко рассказала о переговорах между Украиной и Канадой по "плану Маршалла"

Во время визита в Украину Пейетт планирует посетить канадские войска, привлеченные на украинских землях в рамках операции UNIFIER, говорится в сообщении.

UNIFIER - это учебно-тренировочная миссия Канадских вооруженных сил в Украине, в рамках которой Канада оказывает помощь в военной подготовке и укреплении потенциала украинских войск для поддержки усилий Украины по восстановлению суверенитета, поддержания безопасности и стабильности в стране.

Генерал-губернатор Канады является главой государства и представляет королеву Великобритании. Он также является главнокомандующим вооруженными силами.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.