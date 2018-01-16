На следующей неделе Украину посетит генерал-губернатор Канады

КИЕВ. 15 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня объявил, что с 17 по 19 января 2018 генерал-губернатор Канады Жули Пейетт посетит Украину и Латвию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте канадского премьера, передает УНН.

Во время визита генерал-губернатор встретится с Президентом Украины Петром Порошенко. В путешествии его будет сопровождать генерал Джонатан Вэнс, начальник штаба обороны Канады.

При поддержке канадской миссии в Киеве, генерал-губернатор подчеркнет возможности дальнейшего сотрудничества для укрепления отношений Канады с нашим государством.

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Во время визита в Украину Пейетт планирует посетить канадские войска, привлеченные на украинских землях в рамках операции UNIFIER, говорится в сообщении.

UNIFIER - это учебно-тренировочная миссия Канадских вооруженных сил в Украине, в рамках которой Канада оказывает помощь в военной подготовке и укреплении потенциала украинских войск для поддержки усилий Украины по восстановлению суверенитета, поддержания безопасности и стабильности в стране.

Генерал-губернатор Канады является главой государства и представляет королеву Великобритании. Он также является главнокомандующим вооруженными силами.