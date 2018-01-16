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Марчук прокомментировал заявление Лаврова о якобы нарушении Украиной Будапештского меморандума

Марчук прокомментировал заявление Лаврова о якобы нарушении Украиной Будапештского меморандума

КИЕВ. 15 января. УНН. Представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сказал, что в Будапештском меморандуме указано, что не только ядерное, но и любое другое оружие никогда не будет использовано против Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Лавров просто нагло обманывает журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста. Не только ядерное, а никакое их оружие никогда не будет использовано против Украины - то есть тройное обязательство", - подчеркнул Марчук.

Он также напомнил, что в статье 2 Будапештского меморандума четко говорится на английском, что подписанты "подтверждают свое обязательство.... что ни одно из их вооружений никогда не будет использовано против Украины".

Напомним, на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума.

Он также заявил, что РФ "не применяла и не угрожала Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло".

Источник: УНН
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