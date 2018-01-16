Экс-президент Румынии готовит проект объединения страны с Молдовой

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 15 января. УНН. Экс-президент Румынии, один из лидеров Партии национального единства (Partidul Unității Naționale, PUN – ред.) в Молдове Траян Бэсэску обещает в скором времени представить проект объединения Республики Молдовы с Румынией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

“В начале парламентской сессии (в Молдове, 15 января — ред.) я подам проект, связанный с объединением (Румынии) с Молдовой, основанный на решении № 148 Сената США... Эта инициатива группы американских сенаторов заключалась в том, что после провозглашения Молдовой независимости может быть переход к праву Молдовы на объединение с Румынией”, — сказал Бэсеску.

Он добавил, что в этой декларации, посвященной Молдове, отмечается ее право объединиться с Румынией, учитывая Хельсинкский заключительный акт, пункт 1.

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Бэсэску также подчеркнул, что “уния” может состояться только по свободной воле.

“...Если этого хотят молдаване”, — сказал он.

Вместе с тем, партия, которую представляет Бэсэску не представлена в парламенте.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон после прихода к власти лишил Бэсеску молдавского гражданства.