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Заседание по делу "крымского дезертира" Баранова рассмотрят 29 января

Заседание по делу "крымского дезертира" Баранова рассмотрят 29 января

Киев. 15 января. УНН. Подольский районный суд Киева назначил очередное заседание по "делу крымского дезертира" Александра Баранова на 12:30 в понедельник 29 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Александра Баранова и его сослуживца Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 на административной границе с Крымом в "буферной зоне" рядом с пропускным пунктом "Чонгар".

По словам СБУ, мужчины в 2014 году перешли из украинской армии в русскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины - сделали госизмену и дезертирство.

Российские власти расценивают задержание Баранова и Одинцова как "похищение своих военнослужащих". Следом России открыл в связи с этим уголовное дело.

Процесс по "делу крымских дезертиров" начался в Киеве 7 февраля.

Как сообщал УНН, в марта 2014 во время общего построения личного состава воинской части в Крыму Баранов и Одинцов отказались нести военную службу в Вооруженных Силах Украины и заявили о намерении служить в войсках Российской Федерации.

В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должностях механика самолета и воздушного радиста.

Источник: УНН
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