Заседание по делу "крымского дезертира" Баранова рассмотрят 29 января

Киев. 15 января. УНН. Подольский районный суд Киева назначил очередное заседание по "делу крымского дезертира" Александра Баранова на 12:30 в понедельник 29 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Александра Баранова и его сослуживца Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 на административной границе с Крымом в "буферной зоне" рядом с пропускным пунктом "Чонгар".

По словам СБУ, мужчины в 2014 году перешли из украинской армии в русскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины - сделали госизмену и дезертирство.

Российские власти расценивают задержание Баранова и Одинцова как "похищение своих военнослужащих". Следом России открыл в связи с этим уголовное дело.

Процесс по "делу крымских дезертиров" начался в Киеве 7 февраля.

Как сообщал УНН, в марта 2014 во время общего построения личного состава воинской части в Крыму Баранов и Одинцов отказались нести военную службу в Вооруженных Силах Украины и заявили о намерении служить в войсках Российской Федерации.

В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должностях механика самолета и воздушного радиста.