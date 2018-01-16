В Лондоне скончалась вокалистка The Cranberries

КИЕВ. 15 января. УНН. В Лондоне скончалась вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан, передает УНН со ссылкой на RTE TV.

По информации СМИ, О'Риордан приехала в Лондон для записи материала. Подробности о том, что произошло на данный момент неизвестны.

Родственники вокалистки попросили представителей СМИ проявить уважение к их горю.

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Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет.

Родилась певица в пригороде Лимерика, в Беллибрикени, Ирландия. Долорес имеет 3 детей: сына Тейлора, дочь Молли и Дакоту Рейн. Она замужем с 1994 года за Доном Бартоном, который был организатором туров группы Duran Duran.