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В Испании расследуют отмывание 30 млн евро чиновниками из России

В Испании расследуют отмывание 30 млн евро чиновниками из России

КИЕВ. 20 января. УНН. Испания начала расследование жалоб на то, что российские официальные лица отмывали 30 млн евро похищенных денег через страну ЕС. Об этом сообщает EUobserver, передает УНН.

По информации издания, похищенные средства отмывались в рамках более широкого мошенничества, обнародованного позже российским информатором Сергеем Магнитским.

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"Испанский прокурор Хосе Гринда, известный за предыдущие дела против русской мафии в Испании, должен возглавить новое расследование на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: РФ, Испания, деньги, чиновник
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