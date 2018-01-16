Евросоюз намерен исключить 8 стран из черного списка “налоговых гаваней”

КИЕВ. 15 января. УНН. Представители Европейского союза предложили удалить восемь юрисдикций из черного списка “налоговых гаваней”. Об это сообщает Reuters, передает УНН.

Страны ЕС решили в прошлом месяце составить список, чтобы препятствовать наиболее агрессивным методам уклонения от уплаты налогов.

Восемь из 17 юрисдикций (Панама, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис) должны быть удалены из списка после того, как они предложили изменить свои налоговые правила, согласно документам ЕС.

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“Юрисдикции, которые должны оставаться в “черном списке”, — это Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго. Сокращение черного списка, скорее всего, подвергнется критике со стороны групп прозрачности налогов. В декабре некоторые активисты призвали к включению в черный список некоторых стран ЕС, обвиняемых в содействии уклонению от уплаты налогов, таких как Люксембург, Мальта, Ирландия и Нидерланды",- пишет агентство, ссылаясь на документы ЕС.

ЕС принял решение создать единый черный список после очередной утечки оффшорных документов под названием Panama Papers. Представители ЕС заявили, что цель черного списка — убедить юрисдикции стать более прозрачными.