В Брюсселе покажут 5 украинских фильмов во время фестиваля Ukraine on Film

КИЕВ. 15 января. УНН. В Брюсселе 17 января начнутся Дни украинского кино - ежегодный фестиваль Ukraine on Film, который традиционно проходит в Центре изобразительных искусств BOZAR, крупнейшей культурной институции Бельгии, передает УНН со ссылкой на сообщение Артхаус Трафик.

Как сообщается, откроет фестиваль отреставрированный поэтический шедевр Сергея Параджанова - лента "Тени забытых предков", экранизация одноименного романа классика украинской литературы Михаила Коцюбинского. В Брюсселе фильм представляет исполнительница главной роли, актриса Лариса Кадочникова.

Также Ukraine on Film продемонстрируют ленту и "Уровень черного" - экспериментальную драму Валентина Васяновича, которая в 2017 году была выбрана Украиной как национальный кандидат на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Это фильм о свадебном фотографе, который переживает кризис среднего возраста, был также отмечен премией FIPRESCI Одесского кинофестиваля и участвовал в основном конкурсе кинофестиваля в Котбусе.

Также в Брюсселе желающие смогут увидеть психологическую драму "Сломя голову" Марины Степанской, мировая премьера которой состоялась в рамках конкурсной программы 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Лента исследует отношения молодой пары: в центре сюжета оказывается "мироощущение негероев в героические времена" - в современном Киеве после событий Майдана.

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В программе фестиваля - один из кассовых рекордсменов украинского проката, фэнтези "Сторожевая застава". Дебютный полнометражный фильм Юрия Ковалева расскажет о приключениях школьника Витька, который через загадочный портал времени попадает в прошлое - на тысячу лет назад. Масштабные съемки проходили в Карпатских горах, гранитных карьерах и болотах Киевской области.

Не обойдет Дни украинского кино в Брюсселе и документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова ", который рассказывает о суде над украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным Российской Федерацией на 20 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям.

Кроме показов, отмечается, во время фестиваля пройдет презентация DISCOVER UKRAINE для ведущих кинокомпаний Бельгии о перспективах ко-продукции с Украиной.