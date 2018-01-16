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Украина уже произвела 2,1 млн тонн сахара

Украина уже произвела 2,1 млн тонн сахара

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина в 2017/2018 маркетинговом году произвела 2,1 млн тонн сахара, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

"На сегодня в Украине произведено 2,1 млн тонн сахара за 2017-2018 маркетинговый год", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в начале сезона к переработке сахарной свеклы приступили 46 заводов, из которых 4 предприятия до сих пор работают.

По информации Минагрополитики, валовой сбор сахарной свеклы урожая 2017 составил 13,8 млн тонн при урожайности 433,3 ц/га.

Напомним, за прошлый производственный сезон было произведено 2,008 млн тонн сахара из 13,66 млн тонн сахарной свеклы.

Источник: УНН
Теги: Украина, сахар, производство
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